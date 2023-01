Guido en Henriette vieren diamanten huwelijksjubileum

Guido werd geboren in Ardooie en was z’n hele leven actief als postbode. Het was ook door zijn werk dat hij Henriette leerde kennen. Tijdens zijn ronde ging Guido namelijk vaak zijn boterhammetjes opeten in Koolskamp, in het ouderlijk huis van Henriette. De vlam sloeg over en na vier jaar in Egem bouwde het koppel een woning in Koolskamp. Ze wonen ondertussen in een assistentiewoning van WZC Het Laar in Zwevezele. Henriette houdt van lezen en van bingo spelen, Guido kan genieten van een glaasje wijn. In de namiddag gaan ze vaak samen koffie drinken in het cafetaria van wzc Het Laar. Hun zoon Kurt woont in Zwevezele.