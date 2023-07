Gratis herbruikbare bekers voor jeugdverenigingen en jeugdhuizen

Julia Meulemees­ter, oudste kerstekind van het land, op 109-jarige leeftijd overleden

In het woonzorgcentrum Ter Luchte in Ruddervoorde is zondag Julia Meulemeester overleden. Met haar 109 jaar was de kranige vrouw de oudste West-Vlaming en bovendien het oudste kerstekind van het land. “Hoe ik dat deed? Door altijd boerenkost te eten”, vertelde ze in deze krant.