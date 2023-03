Gratis bloemzaad van eigen kweek voor alle Wingenaars

Om de bijenpopulatie een duwtje in de rug te geven en de biodiversiteit te verbeteren, werkte de gemeente twee jaar geleden samen met Stadlandschap West-Vlaamse hart en Inagro een reeks acties uit, waaronder het nieuwe bloemzaadwinningsperceel ‘Bieland’. Sinds het najaar van 2021 is de gemeentelijke bijenwerkgroep bezig met de exploitatie ervan. “Op een oppervlakte van 4.000 vierkante meter worden daar een 30-tal verschillende bloemensoorten geteeld”, zegt milieuschepen Brecht Warnez (CD&V). “Het is een uniek initiatief in Vlaanderen en meteen het speerpunt van het gemeentelijk bijenactieplan”, vult schepen van Groenonderhoud Hedwig Kerckhove (CD&V) aan.

100 vierkante meter per adres

Ook inwoners kunnen nu een steentje bijdragen door zaad te bestellen. Er is een aanbod van 23 verschillende bloemensoorten. Wie kiest voor een zaadmengsel krijgt een assortiment met eenjarige of meerjarige bloemensoorten. Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en is gelimiteerd op een maximaal in te zaaien oppervlakte van 100 vierkante meter per adres. Bestellen kan via www.wingene.be/bieland. Inwoners kunnen hun bestelling ophalen op zondag 23 april (Erfgoeddag) of zondag 28 mei (Dag van het Park).