Graffiti Kasteelpark wordt deze week verwijderd

In de nacht van 15 op 16 augustus hielden vandalen lelijk huis in het Kasteelpark in Zwevezele. Pieter-Jan Verhoye vroeg zich maandag tijdens de gemeenteraad af hoe het met de opkuis gesteld was en informeerde in dezelfde adem of er ingezet zou worden op meer camerabewaking. Burgemeester Huys reageerde dat de graffitti in de week van 28 augustus verwijderd zou worden, terwijl de bekladde gevels volgend jaar een nieuw likje verf krijgen. “Wat de camera’s betreft, we beschikken over twee tijdelijke vaste bewakingscamera’s die alternerend op verschillende locaties worden geplaatst. Een van de prioritaire locaties is onder meer het skatepark. Op vandaag is er geen intentie om bijkomende vaste camera’s te voorzien.”