Gilbert (74) ziet levenswerk in vlammen opgaan: volière brandt als een toorts

Het was de bewoner en fervente vogelliefhebber zelf die dinsdag iets na 15 uur de brand opmerkte, achter zijn woning op Wildenburg. Naar verluidt, was de man net voordien even binnengegaan in zijn woning nadat hij een werkje had uitgevoerd in de constructie waarin ook een grote volière was ondergebracht. De vlammen verspreidden zich bijzonder snel en vonden een gretige prooi in hout en andere materialen in de buurt. Van twee bomen bleef alleen nog een verkoolde stam over. De hitte was zo groot dat ook de ramen sneuvelden van een fraaie serre in de tuin van Gilbert Hermie en zijn echtgenote, Martine Vromman.