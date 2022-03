Gezocht: anekdotes uit schooltijd voor Erfgoeddag

Erfgoeddag, het hoogfeest van cultureel erfgoed, vindt in Vlaanderen en Brussel jaarlijks plaats op de eerste zondag na de paasvakantie. Het thema voor de 21ste editie is onderwijs. “In erfgoedhuis De Kaplote bouwen we een erfgoedklas na, met houten schoolbanken, griffel en lei,” vertelt cultuurschepen Brecht Warnez (CD&V). “Onder andere voormalig schooldirecteur Leo Brengman zal in de rol van schoolmeester kruipen. Zo kunnen kinderen ervaren hoe het er vroeger aan toeging en kunnen ouderen misschien wel enkele leuke herinneringen ophalen.”

Videoprojectie

Wingene maakt er meteen een erfgoedweek van, want scholen zullen in de week van 25 tot en met 29 april ook op bezoek kunnen komen in De Kaplote. Heemkundige Kring Ons Wingene levert lesmaterialen, attributen en oude klasfoto’s aan, maar er is meer. In de voortuin zullen bezoekers de kinderspelen van toen kunnen spelen, terwijl de werkgroep binnen ook een videoprojectie wil afspelen. “Daarvoor zoeken we nog jeugdherinneringen van inwoners aan hun eigen onderwijstijd”, zegt cultuurradvoorzitter Maarten Huvaere. “Tijdens Erfgoeddag zullen die anekdotes dan te zien en te beluisteren zijn. Zo willen we de sfeer van het verleden weer tastbaar maken voor de kinderen van vandaag.”