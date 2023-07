Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Wingene vandaag

“Merci Poupou”: hommage aan opa Poulidor op fiets Mathieu van der Poel is van Ruiseleed­se makelij

De negende etappe in de Tour de France was één groot eerbetoon aan wijlen Raymond Poulidor. Starten gebeurde in zijn thuishaven Saint-Léonard-de Noblat en de organisatie legde bloemen op zijn graf. Kleinzoon Mathieu Van der Poel reed de etappe voor de gelegenheid met een fiets met op het frame een prachtige hommage aan ‘Poupou’, gemaakt door M-Level van David Meirhaeghe uit Ruiselede. Zij zijn gespecialiseerd in lakken en fietsframes.