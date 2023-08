Na hevige brand in haar kaarsengie­te­rij blijft Charlotte (32) strijdvaar­dig: “We hebben gelukkig één grote troef”

“Eén voorraad kaarsen is gered. De rest is allemaal verloren.” Een zware brand vernielde zaterdagmorgen haar kaarsengieterij in Wingene, maar Charlotte Lagae (32) van Charlies Candles blijft niet bij de pakken neerzitten. “Op een slechter moment dan dit kon de brand niet gebeuren, maar we laten onze klanten niet in de steek", zegt Charlotte, die uitlegt hoe ze dat voor elkaar wil krijgen.