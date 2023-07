Studeren voor tweede zit kan in OC De Schouw

Tweede zit? Dankzij de jeugddienst kunnen Lichterveldse studenten straks opnieuw terecht in OC De Schouw om er in groep te blokken. Er is ruimte voorzien van 7 augustus tot en met 7 september, met uitzondering van 19 en 20 augustus en 2 en 3 september wegens reservatie. Het studeren is er mogelijk van 7 tot 22 uur. Reserveren is niet mogelijk, maar je moet je wel ter plaatse aanmelden. De deuren van De Schouw zullen zichzelf ontgrendelen en vergrendelen.