Geen personeel? Slagerij aanvaardt voor het eerst in 24 jaar geen eindejaarsbestellingen: “Met pijn in het hart, maar we kunnen niet anders”

“Elke zondag zijn we open en we zijn er ook altijd geweest voor onze klanten met de feestdagen. Twee dingen die ik me 24 jaar geleden al had voorgenomen altijd te respecteren. Maar die laatste belofte kunnen we dit jaar helaas niet nakomen. We hebben er dus wel enkele slapeloze nachten op zitten, ja”, zegt Cris. “Nochtans kijken we normaal erg uit naar de eindejaarsperiode. Het is keihard werken, maar de voldoening is enorm. We zetten altijd een tentje buiten en trakteren de klanten op een glaasje glühwein terwijl ze wachten. Het geeft ons de kans hen te bedanken en iets terug te doen.”