Geen Hillrock, wel 90's party met Gunter D, gevolgd door familiedag met Bart Kaëll en Wim Soutaer

“Twee jaar geleden was alles in kannen en kruiken om Hillekermis en Hillrock te organiseren, maar corona heeft er anders over beslist”, aldus Danny Steenhuyze van de Hillefisters. Het was onder zijn impuls dat Hillrock voor het eerst georganiseerd werd in 2018, toen met Channel Zero als absolute headliner. Dat werd zo’n enorm succes dat prompt besloten werd om van Hillrock een jaarlijkse traditie te maken. Voor Hillrock 2020 stonden onder andere Spoil Engine en Belgian Asociality op de affiche. Maar toen kwam corona. “Ook in 2022 gaan we het festival helaas nog even moeten uitstellen. Onze hoofdact kon zich niet meer vrijmaken en doordat de coronasituatie rond de jaarwisseling nog steeds erg onzeker was besloten we nog een jaartje te wachten. Al gaan we in 2023 wel terug een volwaardige Hillrock op poten zetten.”