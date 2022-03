Geef je mening over de bib en red een stuk regenwoud

In Vlaanderen loopt een gebruikersonderzoek in de bibliotheken en cultuurhuizen. Ook de Wingense bib vraagt haar bezoekers om hun mening. De enquête is anoniem en neemt tien minuten in beslag. “We willen weten waar we het goed doen, waar we kunnen verbeteren en hoe we de bibliotheekervaring zo aangenaam mogelijk kunnen maken”, aldus bibliothecaris Christine Fransoo.