Gaslek in centrum Zwevezele: 20-tal omwonenden geëvacueerd, lek voorlopig gedicht

“Nobert Fonteyne-prijs voor onderne­mers die voor Vlaamse naam kiezen”: N-VA lanceert opvallend initiatief in Beernem

De N-VA wil in Beernem tweejaarlijks een nieuwe Norbert Fonteyne-prijs toekennen aan een nieuw of vernieuwd bedrijf met een spitsvondige of plaatsgebonden Nederlandstalige benaming.