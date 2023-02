"Fixer" van kasteelmoord mag gevangenis verlaten: Pierre Serry (71) krijgt enkelband toegekend

Eén van de spilfiguren in het dossier van de kasteelmoord mag de gevangenis verlaten. De strafuitvoeringsrechtbank besliste Pierre Serry (71) woensdag een enkelband toe te kennen. De beroepscrimineel uit Aalter kreeg indertijd 19 jaar cel voor zijn rol bij de moord op kasteelheer Stijn Saelens (34) in Wingene. Eerder kwam ook al opdrachtgever André Gyselbrecht (72) vrij.

De vrijlating van Pierre Serry (71) is niet echt een verrassing. De zogenaamde “fixer” van de kasteelmoord kreeg eerder al verschillende uitgaansvergunningen toegekend. Zo raakte vorig jaar bekend dat Serry op zondag de gevangenis mocht verlaten om bij teklussen als vrijwilliger in het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren (VOC) in Beernem. Volgens onze informatie kreeg hij die kans op eigen verzoek. Lees: het maakte deel uit van z’n reclasseringsplan om verdergaande strafuitvoeringsmodaliteiten te verkrijgen.

Voorwaarden

Recent verscheen Pierre Serry opnieuw voor de strafuitvoeringsrechtbank in Gent. Zijn advocaat Kris Vincke vroeg er om zijn cliënt vrij te laten onder elektronisch toezicht, in navolging van dokter André Gyselbrecht (77). De opdrachtgever van de kasteelmoord kwam dit najaar al op die manier vrij uit de gevangenis. Woensdag besliste de strafuitvoeringsrechtbank om ook aan Pierre Serry een enkelband toe te kennen. De beroepscrimineel kreeg daarnaast heel wat voorwaarden opgelegd. Zo moet hij z'n vrijwilligerswerk voortzetten, begeleiding volgen bij een psycholoog en de burgerlijke partijen afbetalen. Serry kreeg ook een verbod opgelegd om cafés te bezoeken, moet een vast adres hebben en mag uiteraard geen strafbare feiten meer plegen.

Volledig scherm André Gyselbrecht mocht eerder al de gevangenis verlaten. © PN

Lichaam in put

Net op dat laatste punt wrong in het verleden het schoentje bij Serry. De Aalternaar fungeerde als “fixer” bij de kasteelmoord op Stijn Saelens (34), op 31 januari 2012 in Wingene. Als goede vriend zocht hij voor dokter Gyselbrecht een huurmoordenaar om de kasteelheer om het leven te brengen. Het lichaam van Saelens werd ook aangetroffen in een put vlakbij het huis van Serry in Maria-Aalter.

In mei 2019, meer dan zeven jaar na de feiten, kreeg de crimineel in het Gentse hof van beroep 19 jaar cel voor zijn rol bij de kasteelmoord. Gyselbrecht werd toen veroordeeld tot 21 jaar cel. Intussen had Serry ook al een celstraf van 8 jaar opgelopen voor cocaïnesmokkel. Het verkleinde alleen maar zijn kansen om succes te boeken in de strafuitvoeringsrechtbank. Woensdag slaagde zijn advocaat Kris Vincke er toch in om Serry vrij te krijgen. Weliswaar onder elektronisch toezicht. Dat betekent dat de zeventiger bij hem thuis een enkelband zal omgedaan krijgen. Wanneer dat precies zal gebeuren, is nog niet duidelijk.

