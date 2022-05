Fazantendreef volledig onderbroken wegens werken

Roeselare Infopunt Palliatie­ve Zorg biedt antwoord op al je vragen over palliatie­ve zorg, rouwzorg en levensein­de: “We willen het taboe doorbreken”

Netwerk Palliatieve Zorg De Mantel vzw bundelt de krachten met kenniscentrum ARhus voor het Infopunt Palliatieve Zorg. In het voormalige Roeselaarse Moederhuis kan je voortaan op afspraak terecht om boeken en andere materialen omtrent palliatieve zorg te ontlenen of een afspraak met een medewerker van De Mantel. Ook zetten De Mantel en ARhus voortaan ook samen voordrachten op. “Ons initiatief is uniek in Vlaanderen”, aldus Dries Messeyne, directeur-coördinator van De Mantel.

15:03