Familie treurt om Wout (17): “De scouts waren zijn leven, in september zou hij leider worden... hij keek daar zo naar uit”

Wingene/TieltHet overlijden van Wout Vermeersch, vorige zaterdag tijdens een bijeenkomst met vrienden, is in Wingene als een donderslag aangekomen. “Een ongelooflijk stom ongeluk was het”, zegt zus Jana, die niemand iets kwalijk neemt. “Wout was één brok leven, gulzig in zijn enthousiasme. Hij maakte plannen, zag overal projectjes in. We moesten hem soms intomen.”