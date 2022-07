Erik Van Neygen, Sanne en Maartje op gratis seniorenfeest

Wingene organiseert op donderdag 11 augustus hun seniorenfeest. Alle senioren zijn vanaf 13.30 uur welkom in de sporthal voor koffie en taart. Aansluitend is er een optreden van Erik Van Neygen, Sanne en Maartje en afsluiten gebeurt met een avondmaal. Het seniorenfeest wordt gratis aangeboden, maar inschrijven is een must. Dit dient te gebeuren via voor 1 augustus en kan via www.wingene.be/seniorenfeest.