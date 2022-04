Elke dag het nieuws uit jouw buurt in je mailbox? Abonneer je dan nu op onze nieuwsbrief!

Hertsberge Rieten dak van schuur vat vuur tijdens werken met slijp­schijf

In de Langeplasdreef in Hertsberge is maandagnamiddag brand ontstaan in een schuur bij een woning. Tijdens werken met een slijpschijf vatte het rieten dak vuur. De brandweer besliste het na de bluswerken met de hand te verwijderen.

12 april