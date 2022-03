Elise (8) in tranen als ze te horen krijgt dat ze mag meedoen aan de audities van The Voice: “Plots riep Free Souffriau me op het podium”

WingeneElise Lagrou (8) uit Wingene waagt vrijdag haar kans in de tweede Blind Auditions van het nieuwe seizoen van The Voice Kids. In tegenstelling tot de meeste van haar leeftijdsgenootjes is het niet de eerste keer dat ze op een podium staat. Zo was ze vorig jaar ook al te zien in de Studio 100-productie Daens de Musical. Daar kreeg Elise ook haar ticket voor de Blind Auditions. “Ze barstte voor een volle zaal in tranen van geluk uit”, glimlacht mama Chani.

Volgens ouders Chani Taillaert en Raf Lagrou gaat hun dochter al zingend en dansend door het leven. “Opmerkelijk genoeg zijn we zelf niet erg muzikaal en spelen we geen instrumenten, maar de muziekmicrobe heeft Elise stevig te pakken. Ze leerde zichzelf piano spelen via internet en ze houdt heel erg van zingen. Ze volgt sinds kort ook les bij Fabric Magic (het productiehuis achter de populaire Ketnetreeks #LikeMe, red.). Toen we vorig jaar toevallig zagen dat er audities gehouden werden voor Daens de Musical, besloten we haar in te schrijven. Zonder dat we daar al te veel van verwachtten.”

Volledig scherm Elise Lagrou op het podium tijdens de Blind Auditions © DPGmedia

Volledig scherm Elise (rechts) op het podium bij Daens de Musical van Studio 100. © Chani Taillaert

Nichtje van Daens

Maar tot hun verbazing werd Elise ook effectief geselecteerd. Best ingrijpend, want plots moest het Wingense gezin meermaals per week naar Antwerpen voor de repetities. In de musical, die bijzonder veel lof oogstte, speelde Elise een nichtje van Daens. Geen hoofdrol, maar toch. De productie werd echter geplaagd door corona en eind 2021 moesten de voorstellingen noodgedwongen worden stilgelegd. Ze worden dit jaar hernomen, al is dat dit keer zonder Elise. Door omstandigheden kon ze niet aanwezig zijn op de nieuwe audities. “Spijtig, maar samen met Free Souffriau, Jan Schepens, Peter Van De Velde en Jelle Cleymans op het podium staan was sowieso fantastisch”, zegt Elise. “En de laatste voorstelling in november zal ik nooit vergeten”

Quote Ik ben een grote weenkous en op zo’n moment kan je je emoties gewoon niet binnen houden. Elise Lagrou

Bij die laatste voorstelling, die net voor de lockdown plaatsvond, kwam Maksim van The Voice langs op de set, samen met een filmploeg van VTM in zijn kielzog. “Ze zeiden dat ze er waren om Free Souffriau te filmen. Maar op het einde van de voorstelling riepen Maksim en Free me plots vooraan op het podium en kreeg ik een ticket voor de Blind Auditions van The Voice Kids. Ik wist niet wat er gebeurde. De tranen rolden van mijn wangen van blijdschap, voor een volle zaal. Ik ben een grote weenkous en op zo’n moment kan je je emoties gewoon niet binnen houden.”

Vuurwerk

Mama Chani, die toen op de eerste rij zat, gaat verder. “Elise wou al heel lang meedoen aan The Voice, maar Raf en ik hielden de boot wat af omdat we ze nog wat te jong vonden. Jeroen Logghe van Thearte, waar ze een stage volgde, vond echter dat ze talent had en wist ons toch te overtuigen om een filmpje in te blikken en op te sturen. De manier waarop ze verrast werd op het podium maakt alles uiteraard nog eens extra speciaal.” Vrijdag is te zien hoe Elise het nummer ‘Vuurwerk’ van Camille brengt voor de jury. “Of ik zenuwachtig was? Toch wel behoorlijk”, vertelt ze. “Niet omdat er publiek in de zaal zat, want bij Daens was de zaal veel groter, dus dat vond ik helemaal niet erg. Het zijn die stoelen waarvan je niet weet of ze gaan draaien of niet die het wat eng maken.”

Hoe Elise het er van af bracht verklappen we niet. De tweede aflevering van The Voice Kids wordt op vrijdag 1 april uitgezonden om 20.35 uur bij VTM.

Volledig scherm Elise Lagrou (vooraan links) samen met de cast van Daens de Musical © Chani Taillaert

LEES OOK