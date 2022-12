Eerste spadesteek voor nieuw politiekantoor Hille, dat elf jaar op zich liet wachten: “Het lange uitstel begon toch wat te wegen”

Wingene/Tielt/Pittem/Ardooie/Lichtervelde/RuiseledeElf jaar hebben ze er op moeten wachten, maar op de Hille werd vrijdag met een eerste spadesteek het startschot gegeven voor de bouw van het nieuwe politiekantoor. De politiezone regio Tielt hoopt het gebouw, dat een prijskaartje van 3,3 miljoen euro heeft, in gebruik te kunnen nemen in de loop van 2024.

“De eerste vergadering met de architect over de toekomst van de oude rijkswachterswoningen dateert van in 2012", herinnert korpschef Claude Vandepitte zich. “Maar de overdracht van de site had helaas wat voeten in de aarde door een verschil in visie.” Vandepitte verwijst daarmee naar een meningsverschil tussen de Regie der Gebouwen en het gemeentebestuur van Wingene over de waarde van de gronden. De WVI schatte destijds in opdracht van de gemeente de gebouwen op 276.000 euro, de Regie der Gebouwen schatte de vier rijkswachterswoningen op 672.000 euro. Een erg groot verschil in visie. Het werd de start van een jarenlange administratieve en juridische lijdensweg. Pas in 2021 kwamen beide partijen tot een compromis. Wingene betaalde uiteindelijk 477.000 euro voor de gebouwen. Datzelfde jaar nog werden ze gesloopt.

“Nu de overdracht van de baan is, staan we aan de vooravond van een nieuw project”, gaat Vandepitte verder. “In onze zone werken we al twintig jaar op een gedecentraliseerde manier en ook nu maakt het bestuur de keuze om dicht bij de mensen te blijven werken. De werken starten begin 2023 en als alles goed gaat kunnen we het gebouw in de loop van 2024 in gebruik nemen. De wijkdiensten van Wingene en Zwevezele zullen hier gecentraliseerd worden, terwijl ook de interventiedienst van de zone, die nu nog in Ardooie zit, naar hier verhuisd. Alles samen zullen hier er een dertigtal mensen werken.”

Volledig scherm Zo zal het nieuwe politiekantoor op de Hille er uit komen te zien © DDM Architecten

Kosten bespaard

Het gebouw wordt 40 meter diep en 22 meter breed en zal burelen, vergaderruimtes, kleedkamers en cellen bevatten. Aan de zijkant van het gebouw komt parking voor het personeel. Het oude gebouw aan de straatkant dat de wijkdienst nu nog gebruikt, gaat tegen de vlakte als de nieuwbouw af is. Daar komt een bezoekersparking. Het ontwerp is van de hand van DDM architecten. Alles samen gaat het om een investering van 3,3 miljoen euro. “Of de gestegen bouwkosten een effect hadden op de plannen? Daar werd inderdaad rekening mee gehouden”, aldus nog Vandepitte. “Niet dat de grote lijnen van het ontwerp aangepast werden, maar op vlak van materiaalkeuze zijn waar mogelijk wel wat kosten bespaard.”

Centrale ligging

“Het lange uitstel begon toch wat te wegen, zeker ook voor de mensen van de wijkdienst zelf”, zegt Wingens burgemeester Lieven Huys (CD&V), die samen met de collega-burgemeesters van Tielt, Pittem, Lichtervelde, en Ruiselede symbolisch de eerste spade in de grond stak. “Het huidige gebouw is compleet op en ik ben blij dat de politie hier een nieuw, modern gebouw krijgt. Bovendien zal de centrale ligging van Hille, langs enkele belangrijke verkeersaders, ervoor zorgen dat de interventiedienst nog vlotter de verschillende gemeenten in de zone kan bereiken.”

Volledig scherm De burgemeesters, vertegenwoordigers van de politie en van het architectenbureau voor het bestaande politiekantoor, dat erg verouderd is. Als de nieuwbouw af is, gaat het tegen de vlakte. © Sam Vanacker

Volledig scherm Zo zal het nieuwe politiekantoor op de Hille er uit komen te zien © DDM Architecten

