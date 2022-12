Eerste kersttruckparade van Unizo Wingene-Zwevezele valt in de smaak: “Voor herhaling vatbaar”

Beernem E40 volledig afgesloten door ongeval in Beernem: verkeer moet snelweg verlaten

Op de E40 richting Gent is een ongeval gebeurd ter hoogte van Beernem. Door het ongeval is de snelweg volledig afgesloten ter hoogte van Oostkamp. Al het verkeer moet de weg verlaten. Je vermijdt best de omgeving. Verkeer vanuit Brugge richting Antwerpen rijdt best via de A11/E34. Richting Gent neem je ook best de A11/E34 of de E403 via Kortrijk.

8 december