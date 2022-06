Eerste geëvacueerde bewoners kunnen terug naar huis na brand: Bewoners vier woningen moeten elders nacht doorbrengen

De brandweer was woensdagavond om 21.30 uur nog steeds aan het blussen. “Het dak is ondertussen naar beneden gekomen en is op de oven terechtgekomen”, zegt burgemeester Lieven Huys (CD&V). “Daar is het nu nog altijd aan het branden, maar het vuur is onder controle. Het ingestorte dak moet nu met een kraan weggehaald worden.” De brand ontstond iets voor 15 uur en ging gepaard met een enorme ontwikkeling van giftige rook. Al het personeel kon zonder problemen het bedrijf verlaten, ook een vrachtwagen en wat ander materieel kon gered worden. De bewoners van zowat de hele straat moesten wel geëvacueerd worden en werden opgevangen in de buurt. Omstreeks 21.30 uur kregen een twintigtal bewoners te horen dat ze opnieuw naar hun woning mochten gaan. “Voor zes is dat nog niet geval, voor de inwoners van vier woningen is al zeker dat ze de nacht elders zullen moeten doorbrengen. Voor de twee andere is het nog onzeker omdat de wind wat aan het draaien is.