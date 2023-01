"Een wijf moet van tijd tot tijd eens slagen krijgen": man krijgt 8 maanden cel voor herhaaldelijk partnergeweld

Het toen 34-jarige slachtoffer verklaarde op 5 januari vorig jaar dat ze de avond voordien slaag had gekregen van haar vriend G.V. Ze had in Brugge een stevige duw gekregen en was met haar hoofd op de kasseien terechtgekomen. Ook in de zomer van 2020 had ze naar eigen zeggen al eens klappen gekregen. Berichten naar haar zus toonden dat het slachtoffer schrik had van haar vriend. Ze stuurde haar zus ook geregeld foto’s van blauwe plekken. Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat de politie ook al op 6 juli 2020, 20 april 2021 en 5 juni 2021 pv’s had opgesteld voor intrafamiliaal geweld.