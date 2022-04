Drie generaties Tanghe slaan de handen in elkaar voor nieuwe oldtimerrit: “De oldtimermicrobe wordt van vader op zoon doorgegeven”

Lichterveldenaar Jurgen Tanghe (48), die al langer oldtimermeetings organiseert in zijn thuisgemeente en zich eerder ook al ontfermde over de West-Vlaamse editie van Red De Oldtimer, stippelde samen met zoon Nordin (23) het parcours uit, terwijl vader Daniël Tanghe (69) hielp met de verkenning. Alle drie zijn ze de trotse eigenaar van een oldtimer. Jurgen rijdt met een BMW e30 cabrio uit 1988, Bruggeling Daniël heeft een Porsche 911T uit 1969 en zijn kleinzoon Nordin, die in Roeselare woont, rijdt met een Volkswagen Golf uit 1985. “Drie generaties, drie oldtimers”, zegt Jurgen. “Je kunt gerust stellen dat de oldtimermicrobe binnen onze familie van vader op zoon doorgegeven wordt.”

Jurgen vertelt dat hij destijds als kind vaak mee ging met zijn vader naar rally’s en autobeurzen, al haalde Daniël Tanghe pas na zijn pensioen een oldtimer in huis. “Het is niet zo dat we bewust dezelfde hobby gekozen hebben, maar we houden wel allebei van mooie auto’s. En die passie heb ik blijkbaar ook doorgegeven aan mijn zoon. Ook Nordin gaat vaak met me mee naar beurzen en meetings en zo is het gegroeid. Ongeveer anderhalf jaar geleden, net voor corona, vertelde hij me dat hij ook een oldtimer wilde kopen. Toen was ik eerlijk gezegd best wel trots.”

Op zondag 24 april vindt voor het eerst de 'Zeswege Classic' plaats in Zwevezele. We zien de drie oldtimers van de drie Tanghes.

Auto uit je eigen jeugd

Vaak kiezen liefhebbers van oldtimers bij een aankoop voor wagens die ze zelf in hun jeugd in het straatbeeld zagen, of voor auto’s die gemaakt zijn in hun geboortejaar. “Mijn vader heeft een tiental jaar geleden een Porsche in huis gehaald uit 1969, niet toevallig een tijd waarin hij zelf ook jong was”, gaat Jurgen verder.” Ook in mijn geval is dat zo. Een BMW E30 is een wagen uit mijn jeugd. Eerst was het een hardtop, maar twee jaar geleden, net voor de lockdown ben ik overgeschakeld naar een cabrio. Dat biedt wel een extra beleving tijdens de ritten. Spijtig genoeg kon ik er tijdens de lockdown — net toen het zo’n mooi weer was — nog niet mee rijden omdat de auto nog niet gekeurd was. Al stond ik na de lockdown als eerste in de rij bij de keuring.”

Zoon Nordin (23) rijdt met Volkwagen Golf uit 1985. Zijn vader gaf hem voorzichtig een paar tips bij de keuze. “In zijn geval kan hij geen wagen uit zijn jeugd kopen, of hij moet een nieuwe kopen”, lacht Jurgen. “Maar het is wel belangrijk dat je eerste oldtimer een betrouwbare wagen is en dat je er ook gemakkelijk wisselstukken voor vindt. Dat laatste mag je echt niet onderschatten. Een goeie vriend van me rijdt met een erg mooie Corvette. Hij heeft onlangs onderdelen moeten bestellen in de Verenigde Staten. Corona zat er ook wel wat voor tussen, maar die man heeft drie maanden moeten wachten tot die stukken in België waren. Al die tijd is de auto de garage niet uit gekomen.”

Honger is groot

De eerste Zeswege Classic bedraagt 95 kilometer en doet de ruime regio rond Zwevezele aan. Er worden tachtig wagens verwacht. “In een mum van tijd was de deelnemerslijst gevuld”, geeft Jurgen nog mee. “De honger bij de liefhebbers om terug samen uit te rijden is duidelijk groot.” Er wordt op 24 april gestart tussen 12 en 14 uur. Vermoedelijk tussen 15 en 18 uur komen de wagens terug aan in Zwevezele, waar ze aanwezig blijven voor een statische meeting. Meer info op www.zeswegeclassic.weebly.com.