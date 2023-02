Diamant voor Walter en Jeannine

Het was in De Reisduif, waar de ouders van Jeannine café hielden, dat de vonk oversloeg. De twee trouwden in 1963 en woonden eerst in Wingene, daarna in Pittem en dan uiteindelijk op den Hille. Walter werkte als timmerman, terwijl Jeannine thuis voor de vier kinderen zorgde. Walter speelt graag met de duiven en gaat ook graag naar het voetbal kijken, terwijl Jeannine actief is bij Okra en graag met de computer werkt. Het diamanten koppel heeft liefst negen kleinkinderen, terwijl ze ondertussen ook de trotse overgrootouders zijn van hun eerste achterkleinkind.