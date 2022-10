Diamant voor Gabriël en Paula

Gabriël (85) bracht zijn jonge jaren door op de ouderlijke boerderij op den Ondank. Ook Paula (83) groeide op op een boerderij aan den Ondank, al verhuisde ze toen ze tien was naar Zwevezele. De twee kenden elkaar al van jongs af aan, maar de vonk sloeg pas echt over op een pannenkoekenbak in 1959. Ze gaven elkaar het jawoord in 1962 en startten later samen een gemengd varkensbedrijf op. Dat bleven ze runnen tot 1990. In dat jaar werd Wingene geteisterd door de varkenspest, waarop Gabriël en Paula besloten te stoppen. Na hun pensioen gingen ze in de Rozendalestraat wonen, waar ze vandaag nog steeds wonen. Gabriël en Paula kregen één zoon. Ignace is getrouwd met Dominique en de vader van Sander.