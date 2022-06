Depot met grootste collectie landbouwerfgoed van ons land opent eenmalig de deuren voor het grote publiek: “Landbouwleven van weleer tot leven brengen met Congé Rural”

ZwevezeleWist je dat de grootste museumcollectie van 19de- en 20ste-eeuwse landbouwmaterialen van ons land in Zwevezele opgeslagen is? Alles samen telt de verzameling, die tot 2016 te bewonderen was in het Bulskampveld in Beernem, ruim 8.500 (!) stuks. Voor het eerst kan die gigantische collectie op zaterdag 2 juli bezocht worden door het grote publiek in het kader van het evenement ‘Congé Rural’. Een voorproefje.

Wanneer je binnen stapt in de loods in de Aspergemstraat in Zwevezele, stap je minstens honderd jaar terug in de tijd. Het gebouw staat tjokvol met honderden oude wagens en karren uit het landbouwleven van weleer, maar je vindt er ook tientallen ploegen, unieke aardappelrooiers, honderden handwerktuigen en zelfs een tabaknaaimachine. Het is de grootste collectie landbouwerfgoed in z’n soort in ons land. Om het publiek de kans te geven er kennis mee te maken, gooit het Centrum voor Agrarische Geschiedenis (CAG) de deuren van die loods open op zaterdag 2 juli voor het gratis gezinsevenement ‘Congé Rural’. Doorlopend zijn er rondleidingen, terwijl bezoekers nadien kunnen nagenieten van gratis optredens en kinderanimatie op de nabijgelegen hoeve.

Volledig scherm De loods staat tjokvol karren en wagens. En er zijn nog drie andere ruimtes. © Sam Vanacker

Gestart in Beernem in 1970

“Deze verzameling startte eigenlijk in 1971, toen nog in provinciedomein Lippensgoed-Bulskampveld in Beernem”, legt Sven Lefèvre van het CAG uit. “In 1982 werd een deel van de collectie er voor het eerst ook tentoongesteld, in de omgeving van de kruidtuin. Daar is ze lange tijd blijven staan, tot er vanuit de provincie in 2016 besloten werd om de collectie in dit gesloten depot onder te brengen. Sinds 2018, toen een aantal bevoegdheden van de provincie werden overgedragen aan de Vlaamse gemeenschap, valt deze verzameling onder de vleugels van de gemeenschap. Het is onze taak om dit erfgoed te bewaren en te beschermen voor het nageslacht. Er liggen hier een aantal unieke stukken. Zo hebben we een kar met drie wielen die teruggaat tot 1850.”

Quote Misschien dat je in de eerste plaats aan nostalgie denkt bij dit soort stukken, maar tegelijk bewijst deze collectie ook hoe innovatief de landbouw­tech­nie­ken altijd al geweest zijn. Die boodschap willen we ook meegeven aan het publiek Sven Lefèvre, CAG

De poorten van het depot in Zwevezele bleven sinds de verhuis uit Beernem altijd gesloten voor het grote publiek. Daar komt op 2 juli verandering in. “Los van bewaren en inventariseren is het ook onze taak om het publiek in contact te brengen met dit erfgoed”, gaat Sven verder. “Misschien dat je in de eerste plaats aan nostalgie denkt bij dit soort stukken, maar tegelijk bewijst deze collectie ook hoe innovatief de landbouwtechnieken altijd al geweest zijn. Die boodschap willen we ook meegeven aan het publiek en toen we het idee voor ‘Congé Rural’ lanceerden was er meteen heel veel enthousiasme bij onze partnerorganisaties. Zo hebben we samen met enkele oudere landbouwers uit de regio een aantal bijzondere werktuigen uitgepikt die we op 2 juli in de kijker zetten. Zo legde Izegemnaar Jozef Desimpel ons uit dat hij lang met paard en ploeg werkte, terwijl Marcel Dendauwe uit Ingelmunster als kind vaak aan de tabaksnaaimachine zat. Die verhalen brengen we terug tot leven tijdens de rondleiding.”

Volledig scherm Een hondenkar uit lang vervlogen tijden © Sam Vanacker

Streekmarkt, optredens en kinderanimatie

Maar er is meer. Kinderen kunnen genieten van een fotozoektocht en na een bezoek van ongeveer een half uurtje aan het depot brengt een koets de bezoekers die dat willen gratis naar de nabijgelegen hoeve van Dirk Vansteelant, die 900 meter verderop in de Aspergemstraat ligt. Daar is doorlopend een marktje met streekproducten tussen 14 en 18 uur, terwijl de Landelijke Gilde er een bar uitbaat. Voor de kinderen zijn er spelletjes voorzien in landbouwthema. Voorts is er doorlopend een filmvoorstelling over het loodzware landbouwleven in de jaren dertig en bovendien zijn er ook drie gratis muziekoptredens. Om praktische redenen is inschrijven voor de gegidste rondleiding in het depot wel nodig. Dat kan via www.midwest.be/congerural.

Congé Rural is een initiatief van Erfgoedcel TERF, het Centrum Agrarische Geschiedenis, gemeente Wingene en Landelijke Gilde Zwevezele, met de steun van POM West-Vlaanderen, Inagro, Boerenbond, Stadlandschap West-Vlaamse hart, Westtoer, de Houtlandmenners en Vlaanderen.

Lees ook

Volledig scherm Deze kar met drie wielen is een van de topstukken van de collectie. Leuk wist-je-datje: Een wagen heeft vier wielen, een kar heeft er drie of minder. © Sam Vanacker

Volledig scherm Wingens landbouwschepen Hedwig Kerckhove was in z'n element tijdens de eerste rondleiding © Sam Vanacker

Volledig scherm Een aardappelrooituig uit 1928 © Sam Vanacker

Volledig scherm Ook de verzameling handwerktuigen is indrukwekkend © Sam Vanacker

Volledig scherm Een ploeg speciaal om erwten uit te rijden © Sam Vanacker

Volledig scherm Een tabaksnaaimachine © Sam Vanacker

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.