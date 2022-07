Dean Dewitte nieuwe uitbater van clubhuis TC Aquila

Roeselare Stadsbe­stuur felici­teert Dosko Beveren met titel in 75ste voetbalsei­zoen

Het Roeselaarse stadsbestuur organiseerde een feestelijke ontvangst voor Dosko Beveren. De voetbalploeg kroonde zich in april tot kampioen in derde provinciale C na een 1-3-zege tegen Winkel Sport B. Het was de derde titel in de geschiedenis van de club, die dit seizoen zijn 75ste verjaardag viert. Het was voor de ploeg bovendien de zeventiende zege op rij: het bewijs dat er op de suprematie van Dosko Beveren dit seizoen geen maat stond en die volgens het stadsbestuur de nodige felicitaties verdiende.

