De Live Historie met ‘Straffen Toebak’ en ‘The Amazing Flowers’ in sporthal Wingene

Tielt Brandende printer start van oefening in Het Reuzenhuis in Tielt: “Met échte rook en de brandweer, geen routine-oefening”

In Freinetschool Het Reuzenhuis in Tielt is donderdag kort na de middag brand uitgebroken in het printerlokaal. Gelukkig was het slechts de start van een scenario van een brandweeroefening en de apotheose van een project van klas 4 rond de veiligheidsdiensten. “Met echte rook, je zag de spanning op de gezichten van de leerlingen”, aldus directeur Jeffrey DeConinck.

8 december