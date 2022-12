“De ideale gelegenheid om de ‘glambitch’ in jezelf naar boven te halen”: Zwevezeelse Anastacya en Elena schitteren in ‘Mijn Beste Kerst Ooit’

Tielt Geen investerin­gen geschrapt in Tielt ondanks gestegen kosten, wel nieuwe belasting in de maak: “Moeilijke oefening om het budget in evenwicht te krijgen”

Ondanks de inflatie en de gestegen loon- en energiekosten worden er in de komende drie jaar geen investeringen geschrapt in Tielt. Wel wordt de vinger op de knip gehouden en is er een nieuwe belasting in de maak, die de huidige milieubelasting en belasting op drijfkracht zal vervangen. Een verhoging van de belastingen komt er volgens schepen van Financiën Grietje Goossens (Iedereen Tielt) niet.

