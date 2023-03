Dan toch geen sluiting voor staalplatenfirma Joris Ide nv: "Wel een cowboy-mentaliteit die tot een tragedie leidde”

ZwevezeleDe bekende staalplatenfirma Joris Ide nv krijgt een boete van 400.000 euro, waarvan de helft effectief, na een dodelijk ongeval in de fabriek. Daarbij kwam Walter Deraeve (58) om het leven. Het arbeidsauditoraat had een voorwaardelijke sluiting van het bedrijf voor zes maanden gevraagd, maar daar ging de rechter niet op in.

Staalplatenfirma Joris Ide nv uit Zwevezele (Wingene) moet een torenhoge boete ophoesten. Het bedrijf kwam voor de rechtbank naar aanleiding van een arbeidsongeval op 9 augustus 2019. Daarbij raakte één persoon gewond. Een tweede - Walter De Raeve (58) uit Denderleeuw - overleefde het zelfs niet.

Er was die dag iets mis met één van de machines in het bedrijf. Walter probeerde dat als technicus samen met enkele collega’s te herstellen. Maar plots trok de machine zich toch in gang en werd Walter gegrepen. Hij overleed later aan zijn verwondingen.

Voorwaardelijke sluiting van zes maanden gevorderd

Zowel Joris Ide nv als Techni Masters, het bedrijf waarbij Walter in dienst was en dat in onderaanneming werkte, stonden terecht voor het dodelijke arbeidsongeval. De arbeidsauditeur was snoeihard voor beide firma’s. Ze vorderde zelfs een sluiting van zes maanden voor Joris Ide nv, weliswaar gekoppeld aan voorwaarden.

De advocaten van de firma’s ontkenden dat de veiligheidsprocedures niet gevolgd werden. Volgens hen trof de slachtoffers zelf schuld aan wat er gebeurd was. Maar dat veegt de rechter nu in zijn vonnis van tafel. “De nonchalance van de slachtoffers kaderde in een groter geheel van verwaarlozing van de veiligheidsnormen binnen het bedrijf”, klinkt het. “Een dodelijke gewoonte die kennelijk verankerd lag in de dagelijkse werking.”

“Cowboy-mentaliteit”

Joris Ide nv krijgt dan ook een boete van 400.000 euro, waarvan de helft met uitstel opgelegd. Techni Masters krijgt 200.000 euro boete, ook de helft met uitstel. Maar van een eventuele sluiting spreekt de rechter in zijn vonnis niet. Al is zijn standpunt wel duidelijk: “Dit wijst op een cowboy-mentaliteit die geen plaats heeft in een modern bedrijf en die in dit geval tot een tragedie heeft geleid.”

