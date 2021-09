Chocolade eten zonder je schuldig te voelen? Het kan met deze suikerarme versie van Oostendse patissier: “Onze tabletten zijn de iPhones onder de chocolade”

Pittem Brand legt twee tuinhuizen van buren in de as in Pittem

5 september In Pittem heeft een korte maar hevige brand zondagmiddag twee tuinhuizen van buren in de Jozef Cardijnstraat in de as gelegd. De rook zorgde voor hinder langs de Joos de ter Beerstlaan, die een tijdlang plaatselijk afgesloten werd.