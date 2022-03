Centrumschool opent nieuwe lees-en ontmoetingsklasjes in leegstaande kamers van klooster

Niet toevallig in jeugdboekenmaand maart werd de nieuwste aanwinst van de school feestelijk geopend. “Ons nieuwe leeskriebeltje is een plaats waar de leerlingen van onze school voortaan terecht kunnen om in knusse hoekjes te lezen in de allermooiste boeken”, legt pedagogisch directeur Steven Kindt uit. “Tegelijk kreeg een van de ruimtes ook een extra invulling als ontmoetingsklas De Ark. Met die groene oase bieden we voortaan een rustgevende ruimte voor gesprekken over welbevinden en veerkracht.”