Buurt bezorgd om kap in Gruyterbos

Een buurtbewoonster die al haar hele leven naast het bos woont, schrok zich begin deze week een hoedje toen bleek dat zowat duizend bomen plots verdwenen waren. “De Gruyterbossen zijn compleet verminkt”, getuigt ze. “Niemand was op de hoogte gebracht en ik heb ondertussen contact genomen met alle mogelijke instanties. Onvoorstelbaar dat dit zomaar kan. Bomen van meer dan honderd jaar oud worden zomaar omgehakt. Ik kan me niet ontdoen van de indruk dat men louter kapt om het hout te kunnen verkopen aan China. Ik begrijp dat men meer inheemse soorten wil in het bos, maar door de klimaatverandering is élke boom belangrijk. Inheemse beuken verliezen hun blad door de droogte, dus moeten we het wel hebben van pakweg Amerikaanse eiken.”

‘Wapent bos beter tegen ziekte’

Volgens Jeroen Denaeghel van het ANB gaat het om een ‘gewone’ dunning. “De dunningen in Gruytersbos kaderen in een bosomvorming van monotoon naaldwoud naar gemengd inheems loofbos. We verwijderen exoten en naaldbomen, waardoor inheemse boomsoorten zoals wintereik meer kansen krijgen. Dit wapent het bos beter tegen ziektes en de klimaatopwarming en zorgt ook voor een hogere biodiversiteit waardoor er meer variatie aan planten en dieren in het bos ontstaat.”

Het verhaal doet denken aan dat van de geplande dunning van 6.500 bomen in de aanpalende Vagevuurbossen. Daar rees in 2019 fel protest tegen, waarop er door de vzw Bescherm Bomen en Natuur een juridische procedure opgestart werd tegen het ANB. In december 2022 besloot de rechtbank dat die bomen - voorlopig althans - moeten blijven staan.

Volledig scherm Een gekapte eik © RV

Volledig scherm Deze stapels met boomstammen liggen in de omgeving van het bos © RV

