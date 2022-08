Bruegelfeesten terug van weggeweest: “Knaldrang in het kwadraat”

WingeneOp zaterdag 3 en zondag 4 september staat Wingene weer helemaal in teken van de Bruegel. Een stoet is er in dit tussenjaar niet, maar de goesting bij het Bruegelcomité is na corona bijzonder groot. “Gedaan met in ons kot te blijven. We gaan er een groot feest van maken en de geest van Bruegel doen herleven in volle glorie”, aldus schepen van Feestelijkheden An Mesure (CD&V).

Traditioneel worden de Bruegelfeesten, die bestaan sinds 1954, in een cyclus van zes jaar afgewerkt, met telkens afwisselend een jaar met een optocht en een jaar met straatanimatie. Het zesde jaar is er dan steeds de Bruegelstoet, Café Tournée en een feest in de Bruegeltent. Door coronajaar 2020 wordt die cyclus nu anders afgewerkt. “Dit jaar pakt Bruegel uit met muziek”, zegt voorzitter Dirk De Meyere. “We zetten het weekend terug in met een eucharistieviering op de kermis, begeleid door het koor Cantando. Nadien voorzien we opnieuw gratis oliebollen en een gratis vat bier. Op zaterdagavond zal je in onze feesttent kunnen genieten van verschillende muziekgenres en op zondag zorgen we voor een bourgondische Bruegelmaaltijd, gevolgd door een Vlaamse kermis met reuzengrote volksspelen. In de feesttent treedt BlitZ op voor kinderen en op het gemeenteplein kunnen de theaterliefhebbers smullen van een wagenspel. Tegelijk zijn we trouwens volop bezig met de bouw van onze nieuwe reus Hendrik (naar ereburgemeester Hendrik Verkest- red.). Daarover volgend jaar meer.”

Knaldrang in het kwadraat

“Ik denk dat we na twee jaar corona gerust kunnen spreken van knaldrang in het kwadraat”, zegt een enthousiaste schepen van Feestelijkheden Ann Mesure. “De afgeslankte corona-editie van de Bruegelfeesten was een beproeving, maar nu zijn we helemaal klaar om Wingene terug uit corona te doen herrijzen. Het is gedaan met in ons kot te blijven en tijdens het feestweekend kan en mag het gerstenat terug rijkelijk stromen. We gaan de Bourgondische geest van Bruegel, iets dat in het DNA van Wingene zit sinds 1954, in volle glorie doen herleven.”

Opvallend is dat het 25-koppige bestuur meer dan ooit tevoren de digitale kaart trekt. Geen toeval, want er zijn in de voorbije twee jaar veel nieuwe jongere mensen in het bestuur gekomen. Zowel de website als de Facebookpagina werden grondig vernieuwd, terwijl ook de sponsors voorlopig ook langs digitale weg gecontacteerd worden. Zo hoopt het comité ook de jongere generaties Wingenaars te kunnen bereiken. De ticketverkoop voor de maaltijd en de feestavond gebeurt online. Alle info omtrent het feestweekend kan je terug vinden op www.bruegelfeestenwingene.be.

Volledig scherm Het programma van het feestweekend in Wingene © Bruegelcomité

