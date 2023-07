Britse band Raven headliner op gratis festival Rock Petrol

Kunste­naars gezocht voor From Art to Art

From Art to Art is dit jaar aan de vierde editie toe. In het weekend van 21 en 22 oktober organiseert dit kunstenaarscollectief in samenwerking met de gemeente, open-atelierdagen in Wingene en Zwevezele. Ben jij een creatieve Wingenaar? Heb je een atelier of ben je een ‘maker’ in eender welke kunstdiscipline en heb je zin om het brede publiek een inkijk te bieden in je atelier of werkplek? Inschrijven voor From Art to Art dient te gebeuren voor 1 augustus. Dit via www.wingene.be.