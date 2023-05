Briljanten huwelijksgeluk voor Michel en Henriette

BINNENKIJ­KER. 25 jaar over gedroomd, nu openen Marleen (49) en Thomas (52) B&B in Zuid-Frankrijk: “Dochter gaf ons laatste duwtje”

Ruim 25 jaar fantaseerden ze over een eigen bed and breakfast in het buitenland. Toch bleven Thomas Croene (52) en Marleen Van Rie (49) uit Beernem al die tijd ‘gewoon’ trouw aan hun vaste job. Hij als zelfstandige in de bouwsector, zij als bediende in hartje Brussel. Tot nu, want het koppel maakt alsnog hun droom waar met de opening van B&B ‘Mas Bouzige’ in Allègre-les-Fumades, in de buurt van de Ardèche. “Het was nu of nooit.”