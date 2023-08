Brand in afzuiginstallatie veevoederbedrijf

“Brandon die drugs van een meisje zou stelen? Daar is hij te braaf voor”: beste vriend van doodgesla­gen Brandon (24) gelooft niets van verklaring daders

“Brandon deed geen vlieg kwaad. Het was een gouden kerel, ondanks zijn verleden.” Nicky Vannieuwenborgh (23), de beste vriend van Brandon Dewulf (24) die vorige week werd doodgeslagen door drie ‘vrienden’, kan niet geloven wat de daders verklaren. Zij zouden wraak hebben willen nemen op Brandon omdat hij van een meisje drugs zou hebben genomen zonder te betalen. “Hij was net terug op het rechte pad. Ik kan niet geloven dat mijn beste maat in zo’n verschrikkelijke omstandigheden om het leven is gekomen.”