Bouwverlof heeft impact op speelpleinwerking

De speelpleinwerking in Wingene en Zwevezele wordt tot en met 5 augustus door het bouwverlof iets anders georganiseerd. Deze week is het speelplein in Zwevezele gesloten, maar de speelpleinwerking in Wingene ontvangt wel alle kinderen met open armen. Bovendien is er geen werking op donderdag 21 juli. De kinderopvang in Wingene is deze week open, dus kinderenkunnen aansluiten bij de speelpleinwerking. In Zwevezele is de kinderopvang dicht op 21 en 22 juli. Van 25 juli tot en met 5 augustus is daarentegen de Wingense speelpleinwerking gesloten en wordt iedereen verwezen naar de werking in Zwevezele. In die zelfde periode is ook kinderopvang FERM Zwevezele dicht, FERM Wingene opent vanaf 1 augustus.