Bouw Keizerspark uitgesteld door onzekere economische situatie

Het bestek voor het Keizerpark, dat zowel de bouw van een nieuw vrijetijdscentrum als een uitbreiding van het gemeentehuis omvat, werd in maart nog goedgekeurd door de gemeenteraad. Strikt genomen - als de offertes gunstig bleken - had de bouw al begin 2023 kunnen starten. Toen al sloot de burgemeester niet uit dat er nog bijsturingen op vlak van timing en aanpak zouden moeten gebeuren, afhankelijk van de gestegen bouwkosten en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. “Ondertussen zijn de offertes binnen en die zijn veel duurder dan we verwacht hadden. Te duur”, aldus Huys. “De toekomst is te onzeker en daarom moeten we nu even op de rem staan. Als een goede huisvader moeten we bijsturen, maar welke richting we zullen uitgaan, kan ik nu nog niet zeggen. De administratie is nog volop bezig met de oefening opnieuw te maken. Mogelijk gaan we het concept aanpassen, mogelijk gaan we alles uitstellen of misschien gaan we alsnog gefaseerd aan de slag. Sowieso blijven we wel geloven in dit project. Uitstel is geen afstel.”