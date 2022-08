Bloemen Bellini opent nieuwe winkel op Wingense Markt: “Op een steenworp van ons vorige pand, maar drie keer zo groot”

Na 21 jaar een bloemen-, fruit- en groentenwinkel te hebben gerund in Pittem verhuisden Bert Van Parys (47) en Nele Sabbe (45) samen met hun kinderen Emmely (15) en Cederic (13) eind 2019 naar Wingene. Daar heeft het koppel geen moment spijt van gehad. “Wingene leeft en we zijn hier echt wel met open armen ontvangen”, vertelt Bert, die behalve als bloemist ook werkt als ceremoniemeester. Ook huwelijken kunnen door Bellini van A tot Z begeleid worden. “Er was uiteraard corona, maar omdat we met Bellini via Euroflorist ook sterk inzetten op online bestellingen hadden we onze handen in de voorbije twee jaar meer dan vol. Tijdens corona hadden de mensen nood aan contact en warmte, maar elkaar ontmoeten was moeilijk. Een bloemetje laten leveren was dan dé oplossing. Zo hebben we bijvoorbeeld heel veel oudere mensen in woonzorgcentra blij kunnen maken.”