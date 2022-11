Bistro Cuisine Kwizien bij de stijgers in Gault&Millau-restaurantgids

Roeselare Wildste wijk #VANRSL in de running voor Matexi Award

Matexi bekroont ook dit jaar opnieuw de meest verbindende buurtinitiatieven van België met de uitreiking van de Matexi Award. Ook Wildste Wijk #VANRSL is een kanshebber. Via dit project gaat stad Roeselare voluit voor meer biodiversiteit. De stad daagde buurten uit om met elkaar in competitie te gaan en dit via doe-activiteiten zoals timmeren van een bijenhotel en nestkastjes, plantactiviteiten op het plein in hun buurt, leeractiviteiten zoals een infoavond over de ‘klimaattuin’, promo-activiteiten voor nationale acties zoals de vogel- & vlindertelling en een buurtactie om stokrozen en zonnebloemen te planten. Op donderdagavond 24 november worden de winnaars van de Matexi Award bekend en worden ook de publieksprijzen uitgereikt. Stemmen op Wildste Wijk #VANRSL kan tot en met 20 november via https://www.matexi-award.be/nl/projecten/wildste-wijk-vanrsl.

6 november