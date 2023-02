Bezorgde buur belt brandweer voor rookontwikkeling: “Blij dat hij om ons bekommerd is”

De spuitgasten hoefden zelfs helemaal niet te blussen. “Het was vals alarm”, zeggen de bewoners van een rijwoning in de buurt van het Friethuisje Den Hille. “We hadden onze kolenkachel aangemaakt en dat ging gepaard met nogal wat rookontwikkeling. Onze buurman had dat opgemerkt en dacht dat er brand was. Hij kwam bij ons aanbellen maar dat hoorden we niet omdat we helemaal achteraan in onze woning waren. Toen hij aan onze houten poort begon te trekken, kregen we wel door dat er iets aan de hand was. De buurman was lichtelijk in paniek maar wel tevreden dat we de poort openden. We konden hem geruststellen maar intussen had hij wel de brandweer gebeld. Dat vinden we helemaal niet erg. We zijn blij dat de brandweer hier zo snel was en ook meer dan tevreden dat onze buurman bekommerd is om ons welzijn”, besluiten de bewoners.