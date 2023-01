Bewoners opvangcentrum en Natuurpunt planten samen fruitboompjes

Pittem VillaVip-zorg­vorm rondt kaap van honderd bewoners met een beperking: “Elodie heeft hier een warme tweede thuis gevonden”

VillaVip, een relatief nieuwe cohousingvorm waarbij koppels in een aangepaste woning voor personen met een beperking zorgen, heeft de kaap van honderd bewoners gerond. Die eer was voor Elodie Joye, die samen met drie anderen in de nieuwe VillaVip-woonst in Pittem verblijft.

25 januari