Wat te doen in Zuid-West-Vlaanderen dit weekend: van Heksen­stoet over een vedettenpa­ra­de tot Roeselare ontdekken op wieltjes

De zomervakantie is halfweg. Betekent dit dat je inspiratie voor leuke uitstappen en activiteiten langzaam maar zeker op raakt? Geen nood, want wij helpen je graag verder. Ondanks de verlofperiode is er ook op zaterdag 30 en zondag 31 juli heel wat te beleven in het zuiden van West-Vlaanderen. Wij zetten vijf aanraders op een rijtje.