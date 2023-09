NRG Fitness neemt Fitness De Weerdt over in Tielt

NRG Fitness neemt vanaf 1 oktober Fitness De Weerdt in Tielt over. De keten neemt behalve de locatie ook het ledenbestand van De Weerdt over en de club zal straks 24 uur op zeven open zijn. Het gaat al om de 41ste vestiging van de keten.