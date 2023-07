Benefiet met springkas­te­len ten voordele van Prins Mauro

Het gezin van de driejarige Mauro Myny uit Drongen organiseert op zaterdag 19 augustus een benefietactie voor de zieke jongen in Wingene. Onder de noemer ‘Jump for Mauro’ is er een namiddag met maar liefst 15 springkastelen.