Bertrand stelt 100 jaar Wingense wielergeschiedenis te boek in ‘Wingense Wielen’

Dat Wingene een wielerminnende gemeente is valt moeilijk te ontkennen, met onder meer Zwevezele Koers, Wingene Koers en Dwars Door Wingene. Bijna precies een jaar na de voorstelling van ‘90 jaar De Stoempers’ heeft wieler- en sportliefhebber Bertrand Nemegeer een nieuwe publicatie klaar waarvoor hij terug de lokale wielergeschiedenis in dook. ‘Wingense Wielen’ biedt een overzicht in woord en beeld van renners die in Wingene furore maakten tussen 1900 en 2000. Het boek werd vrijdag in de gemeenteraadszaal voorgesteld in aanwezigheid van Michael en Dieter Vanthourenhout, Fenna Vanhoutte en Gorik Gardyn.