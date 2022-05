BELOOFD IS BELOOFD. Waar blijft dat fietspad tussen Wildenburg en Beernem? En hoe zit het met het Keizerspark?

wingeneDe bestuursperiode van uw gemeentebestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteren vijf beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Wingene. Belangrijk is dat Wingene er met Ruiselede in 2025 een nieuwe deelgemeente bij krijgt. En die fusieplannen zouden wel eens een effect kunnen hebben op de grootte van het Keizerspark.