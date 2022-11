Belgisch juniorenkampioen Gauthier (17) gehuldigd

Niet alleen werd de zeventienjarige Gauthier op 29 mei in Moorslede als outsider Belgisch kampioen, twee weken later won hij in Oudenburg ook nog eens in de driekleur. De jonge renner van CT Luc Wallays-Jonge Renners Roeselare mag zelfs volgend jaar nog een paar maanden in de driekleur koersen. Reden genoeg voor het gemeentebestuur om de student elekrtomechanica in de bloemetjes te zetten. “Een Belgisch kampioen van eigen bodem doet onze gemeente alle eer aan”, aldus sportschepen Jens Danneels (CD&V). “Het siert Gauthier dat hij altijd zijn grenzen aftast, vooral in het klimwerk. Dat zal in de komende jaren zeker doorslaggevend worden in veel wedstrijden. Maar even belangrijk is dat Gauthier volgend jaar veel plezier beleeft in zijn koersattitude. En in zijn prachtige trui.”